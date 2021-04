Rapper Kaye Styles vrijgesproken van verkrachting van 25-jarige vrouw

Leuven - Rapper Kaye Styles is vrijgesproken van de verkrachting van een meisje in mei 2019. Dat heeft de Leuvense strafrechter dinsdag in eerste aanleg beslist. Hij riskeerde twee jaar cel.

Rapper Kaye Styles is vrijgesproken van de verkrachting van een Kempens meisje op 18 mei 2019 in Leuven. “Er is sprake van twijfel in hoofde van de beklaagde”, zegt persrechter Annemie Vanroy. “Daardoor is de betrokkene vrijgesproken.”

Styles en het toen 25-jarige meisje leerden elkaar kennen in café Ambiorix op de Leuvense Oude Markt. Na een avondje keuvelen stelde Styles de vrouw voor om haar naar haar verblijf te begeleiden. Vast staat dat de jonge vrouw en Styles seks hadden, maar de rapper heeft altijd gezegd dat het om een onenightstand ging. Het meisje daarentegen zegt dat de rapper haar verkracht heeft. Omdat tot een week na de vermeende feiten Styles en het meisje elkaar onschuldige en niet bedreigende berichten stuurden, is er volgens de rechtbank twijfel over de kwalificatie van verkrachting.

Styles is geen onbesproken figuur. De 39-jarige man met Ghanese roots werd de afgelopen jaren al meer dan vijftig keer veroordeeld. Twee jaar geleden belandde hij nog achter de tralies omdat enkele vervangende gevangenisstraffen werden uitgevoerd. Styles zong ooit het themalied van de populaire televisiereeks Prison Break, maar de afgelopen jaren is zijn zangcarrière in het slop geraakt.