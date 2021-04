Mandel United naar 1A? Grote naam als trainer, mosselsoupers blijven: het verhaal van de zoveelste buitenlandse eigenaar in West-Vlaanderen

De Chinese zakenvrouw Xiu Li Hawken, de Russische miljardair Dimitri Rybolovlev en het Amerikaanse Pacific Media Group. Allemaal streken ze eerder al neer in West-Vlaanderen voor respectievelijk SV Roeselare, Cercle Brugge en KV Oostende. Nu heeft zelfs Mandel United, eerste nationaler uit Izegem, een buitenlandse eigenaar. De Frans-Amerikaanse Ravy Truchot met zijn Strive Football Group is er sinds kort hoofdaandeelhouder. Een grote nieuwe naam als trainer, torenhoge ambities en de gezellige mosselsoupers die zullen blijven bestaan. Het verhaal van Mandel United en de zoveelste buitenlandse eigenaar in West-Vlaanderen.