Vijf vermiste honden na jaren teruggevonden, in de maag van een alligator

De eigenaar van een jachthond, die 24 jaar geleden spoorloos verdwenen was, weet eindelijk wat er met zijn hond is gebeurd. Opgepeuzeld door een alligator. De koperen halsband is teruggevonden in de maag van het roofdier. Samen met onder meer nog vier andere identificatieplaatjes van honden, een kogel, een ontsteking van een auto, en andere dierlijke restanten.

Nadat bewoners van een buitenwijk van North Carolina, in de VS, bij de plaatselijke sheriff aangifte hadden gedaan dat ze een enorme alligator hadden opgemerkt in een meertje, werd jager Ned McNeely gevraagd om jacht te maken op het dier.

Een paar dagen later had hij al prijs. Met een paar welgemikte schoten met een kaliber dat ook bij de olifantenjacht wordt gebruikt, kon hij het roofdier uitschakelen.

Ze zijn daar wat gewoon in die regio, maar een kolos als deze hadden ze nog maar zelden gezien. Bijna vier meter lang en meer dan tweehonderd kilogram zwaar. Experts schatten dat hij enkele tientallen jaren oud was.

Het dier werd met een tractor naar Cordray’s gebracht, een vleesmarkt bij Ravenal waar zowel vee als wilde dieren worden geslacht en/of verwerkt.

Foto: Cordray’s

Een deel van de buit die in de maag werd gevonden Foto: Cordray’s

Maar eerst werd een autopsie gedaan, omdat men wilde weten waarmee de alligator zich voedde. En wat men vond, tart elke verbeelding. In de maag zaten vijf koperen identificatieplaatjes van honden die het dier had verorberd. Op twee was de informatie van de eigenaar nog leesbaar. Een van hen, zelf een jager, schrok zich een bult toen de politie hem contacteerde. Zijn jachthond verdween bijna 24 jaar geleden in de buurt van het meer waar de alligator werd gedood. Plots was de hond verdwenen. “Ik heb lang gedacht dat hij werd meegenomen”, zei de eigenaar. Ook de andere honden werden duidelijk al jaren geleden opgepeuzeld, aangezien de maagzuren de identificatieplaatjes al hadden aangetast.

Verder werd er een ontsteking van een auto gevonden in de maag, enkele schilden van schildpadden, klauwen of tanden van lynxen en een kogelhuls. Allemaal zaken die al lang in de maag zaten, zo bleek uit onderzoek, maar die niet verteren.