Union legt veldverwarming, nieuwe grasmat en sterkere lichten voor 1A… waardoor het moet uitwijken voor zijn laatste thuismatch

1B-kampioen Union Saint-Gilloise is dinsdag gestart met een aantal onderhoudswerken aan het Joseph Marienstadion in Vorst. Zo zal de promovendus veldverwarming installeren, maar ook een nieuwe grasmat aanleggen en de lichtinstallaties vernieuwen. Voor zijn laatste thuiswedstrijd in 1B zal Union wellicht uitwijken naar Mechelen.

Union verzekerde zich vorige maand al van de promotie naar 1A. Om zijn terugkeer in optimale omstandigheden te kunnen beleven, zijn een aantal werken aan het stadion nodig. In een eerste fase zal veldverwarming aangelegd worden, zodat de kersverse 1A-club ook met vriestemperaturen of in de sneeuw zijn wedstrijden kan afwerken. Voor de bekermatch tegen Anderlecht eerder dit jaar moest Union nog warmteblazers inzetten om het gras te ontvriezen.

Zodra de veldverwarming er ligt, krijgt het Mariënstadion ook een nieuw veld. Union kiest voor een hybride grasmat. “Deze ecologische mat is aangewezen voor sprankelend voetbal, maar ook duurzaam voor de lange termijn”, klinkt het op de website van de Brusselaars.

Ook de lichtmasten krijgen een opknapbeurt. De huidige lampen worden vervangen door LED-verlichting. Dat is nodig voor de licentie, want de lichtsterkte zal conform de 1A-voorwaarden opgetrokken worden van 800 lux naar 1.200 lux. Daarnaast kiest Union zo ook voor een ecologische alternatief, want het elektriciteitsverbruik zal naar beneden gaan door de keuze voor LED-lampen.

De werken zijn dinsdag van start gegaan, maar zondag 25 april (18u00 uur) staat wel nog de laatste thuiswedstrijd in 1B op het programma. Voor de komst van Deinze wijkt Union waarschijnlijk uit naar het veld van KV Mechelen. “We wachten nog op toestemming van de lokale overheid”, klinkt het.