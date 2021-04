Topwielrenners getuigen over geweldpleging door ex-Ketnet-wrapper Melvin Klooster: “Hij sloeg Iljo Keisse knock-out”

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar gevangenisstraf geëist tegen voormalig Ketnet-gezicht Melvin Klooster omdat hij Iljo Keisse op de parking van de Antwerpse discotheek Roxy knock-out zou hebben geslagen. Klooster ontkent in alle talen en dagvaardde profrenners Yves Lampaert, Tim Declercq en Guillaume Van Keirsbulck als getuigen. Dat draaide verkeerd uit. “Melvin viel Iljo in de rug aan en sloeg hem tegen de grond.”

Voor het begin van het verhaal keren we terug naar de nacht van 10 oktober 2017. Het wielerteam Deceuninck-Quick-Step had een dag teambuilding achter de rug. Na een diner in een restaurant in Brussel ...