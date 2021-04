Kans is reëel dat er ook fans zullen zijn bij openingsmatch EURO 2020: Italië is “gematigd enthousiast”

Gabriele Gravina, de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond (FIGC), heeft zich “gematigd optimistisch” uitgelaten over de aanwezigheid van toeschouwers tijdens de EK-wedstrijden komende zomer die in Rome plaatsvinden. Gravina stelde dinsdag de plannen van de voetbalbond voor aan minister van Volksgezondheid Roberto Speranza en Staatssecretaris van Sport Valentina Vezzali.

“We werken goed samen met alle instellingen, ik ben daarom gematigd enthousiast”, verklaarde Gravina op een persconferentie. “We hebben niet veel dagen meer over. We hebben zelfs nog maar enkele uren. Tegen 18 april (komende zondag) moeten we uitsluitsel bieden met het oog op het uitvoerend comité van de UEFA op 19 april (volgende week maandag). Ons antwoord is alvast ja en we hopen dat de regering hetzelfde antwoord zal geven. Ik snap dat sommige mensen met bezorgdheden zitten, maar we moeten moedig zijn en ons richten op 11 juni met het idee dat Italië de trein weer op de rails krijgt”, ging de voorzitter van het FIGC verder. “De UEFA vraagt om het Stadio Olimpico voor 25% van de capaciteit te vullen, wat dus overeenkomt met 16.000 toeschouwers. Het betreft gevaccineerde personen, ofwel personen die een negatieve test kunnen voorleggen ofwel reeds slachtoffer geweest zijn van COVID-19, met mondmaskers en social distancing in de tribunes.”

Rome speelt gastheer voor de openingsmatch van het EK tussen Italië en Turkije, voor de twee andere groepsmatchen van de Italianen en voor een kwartfinale.

De Italiaanse hoofdstad moet net zoals München, Bilbao en Dublin “extra verduidelijkingen omtrent hun projecten” aanleveren aan de UEFA, die op 19 april een definitieve beslissing zal nemen over de al dan niet aanwezigheid van fans.

De acht andere gaststeden, waaronder Kopenhagen en Sint-Petersburg, de plaatsen waar de Rode Duivels hun groepsmatchen spelen, hebben de belofte gedaan om supporters te kunnen ontvangen tijdens het toernooi.