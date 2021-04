Biden wil Amerikaanse troepen terugtrekken uit Afghanistan tegen 11 september dit jaar

De Amerikaanse president Joe Biden wil voor 11 september dit jaar alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan terugtrekken. Dat weet The New York Times uit goede bron. Verwacht wordt dat Biden dit woensdag formeel zal aankondigen.

Het terugtrekken van de troepen zal op 1 mei van start gaan. Dat was de deadline voor een volledige terugtrekking uit Afghanistan die de regering Trump eerder al afgesproken met de Taliban tijdens een ontmoeting in Doha. Biden verklaarde eerder al dat deze deadline moeilijk gehaald kan worden. Nu zal het de start van de terugtrekking markeren. Tegen 11 september 2021 - twintig na de aanslagen in New York van 9/11 - moeten alle Amerikaanse troepen uit het land zijn, aldus een hooggeplaatste Amerikaanse regeringsbron.

Biden staat onder druk om snel over een plan voor de terugtrekking van de Amerikaanse soldaten te beslissen, want daarvan hangt ook het inzetten van andere internationale troepen in Afghanistan af. Onder Bidens voorganger Donald Trump was Washington een terugtrekking tegen 1 mei overeengekomen. In ruil gingen de taliban rechtstreekse vredesgesprekken met de regering in Kaboel aan, die sinds september in Qatar plaatsvinden. Daarbij is tot nu toe geen noemenswaardige vooruitgang geboekt.

In totaal hebben 800.000 Amerikaanse militairen gediend in de oorlog sinds de Amerikaanse invasie van 2001. Momenteel zijn er naar schatting nog 2.500 Amerikaanse manschappen in Afghanistan.