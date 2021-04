Met ecocheques koop je voortaan ook oesters en huur je de borden waarop je die legt

De lijst met producten en diensten waarvoor je ecocheques kan gebruiken, is opnieuw uitgebreid door de Nationale Arbeidsraad. Voortaan kun je er ook oesters of vis mee kopen. “Maar die moeten dan wel het MSC-label dragen dat staat voor duurzame visserij”, klinkt het bij VIA, de vereniging van Belgische uitgevers van maaltijd-, eco-, consumptie- en andere cheques.

“Het is wel niet de eerste voeding die in de lijst komt. Je kon al bepaalde producten met biolabel kopen, zoals biomelk of -groentjes. Naast de oesters en vis voegde de Nationale Arbeidsraad ook nog biologisch textiel met het GOTS-label toe aan de lijst en het huren van materiaal. Dat is vaak ecologischer dan zelf een nieuw toestel kopen, want dat gebruik je misschien maar enkele keren per jaar. Bij huur wordt één toestel het jaar rond door meerdere mensen gebruikt. Al moet het dan voor de duidelijkheid wel om een ecologisch toestel gaan, geen grasmaaier op benzine, dus, maar wel een op elektriciteit. Huur van borden of bestek voor een feest komt ook in aanmerking.” Waar je die moet huren? “Bij firma’s of winkels die een overeenkomst hebben met een van de drie uitgevers van de cheques: Sodexo, Edenred of Monizze. Net zoals dat bij alle andere aankopen met die cheques het geval is.”

De ecocheque werd in 2008 in het leven geroepen om consumenten duurzamer te laten consumeren en werkgevers ook een fiscaal aantrekkelijk middel tot verloning aan te bieden. Jaarlijks krijgen twee miljoen Belgen zulke cheques voor telkens een maximumbedrag van 250 euro.

De volledige lijst met producten en diensten vind je op www.myecocheques.be.