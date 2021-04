Teammanager Frédéric Leidgens in onderlinge overeenkomst weg bij Antwerp

Frédéric Leidgens, de teammanager van Royal Antwerp FC, vertrekt bij de Great Old. Afgelopen weekend bracht Gazet van Antwerpen al aan het licht dat Leidgens voor wrevel zorgde binnen de club, maar in de communicatie wou Antwerp daar vooralsnog niets over kwijt. Nu zouden Antwerp en Leidgens in onderlinge overeenkomst een punt zetten achter de samenwerking.