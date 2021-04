Dancinguitbater uit Dilsen-Stokkem verhoord voor bedreigen Marc Van Ranst: verder onderzoek nodig

De federale gerechtelijke politie (fgp) van Limburg heeft dinsdag de dancinguitbater uit Dilsen-Stokkem verhoord die bedreigingen had geuit aan het adres van viroloog Marc Van Ranst. Na verhoor werd de man digitaal voorgeleid bij een parketmagistraat van de sectie M, het lik-op-stuk beleid van het parket van Limburg.

Na de voorleiding mocht de verdachte beschikken. “Uit de verklaring van de verdachte bleek dat bijkomend onderzoek nodig is. Dat de verdachte mocht beschikken betekent niet dat het onderzoek is afgesloten. Het wordt voortgezet. Er volgt voorlopig geen verdere communicatie in dit dossier,” aldus persmagistraat Pieter Strauven.

Op sociale media, zoals Facebook, liet Marc Van Ranst maandag weten “de voortdurende bedreigingen spuugzat te zijn”. Deze keer ging het om een dancinguitbater uit het Maasland die het op de viroloog gemunt had. Van Ranst vroeg de politiezone Maasland deze bedreigingen van de dancinguitbater te onderzoeken. Het parket van Limburg liet maandag weten dat er een onderzoek was opgestart.

In berichten van de horecaondernemer werd geschreven dat “een kogel nog te goed is voor die zak” en wenste hij Van Ranst “een trombose na vaccinatie” toe. Marc Van Ranst voegde er op sociale media nog aan toe dat sommige politici en opiniemakers “goed moeten beseffen dat zij dit sfeertje faciliteren”.

