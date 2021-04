El Kaouakibi kreeg 125.000 euro voor Mechels stadsfestival rond recht en rechtvaardigheid

Mechelen - Politica Sihame El Kaouakibi was de voorbije jaren niet alleen actief in Antwerpen en Brussel. Ook in Mechelen factureerde het Vlaams Parlementslid met haar consultingbedrijf A Woman’s View 125.000 euro voor twee projecten als onderdeel van een prestigieus stadsfestival rond recht en rechtvaardigheid. In die periode zetelde ze als expert ook in de raad van bestuur van de organisator, al was ze er amper aanwezig.

Met het stadsfestival Op.Recht.Mechelen werd vanaf 2016 gevierd dat er al vierhonderd jaar wordt rechtgesproken in de Dijlestad. “Voor het socioculturele luik in 2017 vroeg intendant Guido Wevers aan Sihame El Kaouakibi om een deel van het programma mee vorm te geven”, zegt Heidi De Nijn, directeur vrije tijd bij de stad Mechelen.

Daartoe sloot organisator mmMechelen Feest, een stedelijke vzw, op 26 september 2016 twee contracten af met A Woman’s View, het consultingbedrijf van Sihame El Kaouakibi. “De keuze is niet zo groot als je op zoek bent naar iemand met ervaring rond inclusief werken met jongeren. Daar is ze ook goed in”, vertelt De Nijn. Het was El Kaouakibi’s “specifieke en unieke expertise” die heeft doorgewogen om haar de opdrachten te gunnen.

Een eerste opdracht destijds was het realiseren van een sociaal-artistiek project door en voor jongeren, waarbij de thema’s recht en rechtvaardigheid op een voor jeugd aantrekkelijke en toegankelijke manier moesten worden verbeeld.

“Sihame leverde de coaches om jongeren te begeleiden bij dat traject”, zegt de directeur vrije tijd. Kostprijs: 100.000 euro. Nog eens 25.000 euro mocht A Woman’s View en dus niet de vzw Let’s Go Urban factureren voor een tweede opdracht: de creatie en opvoering van de artistieke voorstelling Turning Point.

Afwezig bestuurslid

“Dat was een voorstelling rond poëzie en dans”, klinkt het. Enigszins opmerkelijk is dat Sihame El Kaouakibi in diezelfde periode als onbezoldigd expert ook in de raad van bestuur zetelde van mmMechelen Feest, de toen pas opgerichte vzw die het stadsfestival organiseerde.

“Zij was slechts op twee zittingen daadwerkelijk aanwezig, die van 27 januari 2014 en die van 15 december 2014. In de loop van 2016 gaf zij te kennen dat zij het aangegane engagement als bestuurslid in de praktijk niet kon waarmaken”, vertelt Heidi De Nijn.

In het najaar van datzelfde 2016 haalde ze met haar bedrijf wel twee opdrachten binnen van de vzw mmMechelen Feest. Omdat de algemene vergadering van die vzw maar een keer per jaar samenkomt, volgde de vervanging pas op 27 maart 2017.

“Inzake de artistieke opties kon de intendant onafhankelijk kiezen. De raad van bestuur moeit zich niet met de programmatie. De leden – die geen vergoeding krijgen voor hun deelname aan de raad van bestuur – hebben altijd inzage in het programma, maar ze bepalen het niet. Zij nemen trouwens nooit deel aan discussies of besprekingen die hen zelf op een of andere manier aanbelangen”, legt De Nijn uit.

Bart Somers

Op.Recht.Mechelen was een prestigieus stadsfestival. Daarvoor werd zelfs een aparte stuurgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers uit de juridische en de culturele wereld en uit de evenementensector. Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) was als titelvoerend burgemeester een van de drijvende krachten achter de totstandkoming van het evenement. Heeft hij toen Sihame El Kaouakibi beter leren kennen?

“Pas bij de lijstvorming en de campagne voor de parlementsverkiezingen in 2019 had Bart veel contact met Sihame. Daarvoor bijna nooit”, zegt zijn woordvoerder Arthur Orlians. Het was Somers die El Kaouakibi samen met toenmalig partijvoorzitter Gwendolyn Rutten overtuigde om voor de liberalen op te komen.

Oppositiepartij Vooruit vraagt dat er in Mechelen zo snel mogelijk een commissie cultuur samenkomt. “Om uitleg te verschaffen over het proces en de timing van de aangegane verbintenissen, de concrete inhoud en de resultaten ervan”, zegt fractieleider Thijs Verbeurgt. Duidelijkheid die ze onder andere verwachten van Bart Somers, voorzitter van de stuurgroep Op.Recht.Mechelen, en Kristof Calvo (Groen), voorzitter van Mechelen Feest. “Zodat we in alle transparantie de besteding van de middelen tegen het licht kunnen houden. Dat is in ieders belang”, stelt Verbeurgt.