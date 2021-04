Tien jaar na kernramp Fukushima ziet Japan geen andere optie dan radioactief water in zee te dumpen

De Japanse overheid wil af van het radioactieve afvalwater dat sinds de nucleaire ramp in Fukushima in 2011 is verzameld. Ongeveer één miljoen ton water is intussen opgeslagen in tanks. En stilaan dreigen die tanks vol te geraken. Als alternatief wil de regering dat water straks in de zee gaan lozen. Tot grote onvrede van zowel buurlanden China en Zuid-Korea als de lokale vissers.