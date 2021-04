Dood omdat agent zich vergist van wapen: “dramatische vergissing” zet spanningen in VS opnieuw op scherp

Al twee avonden op rij zijn er rellen in de Amerikaanse staat Minnesota, nadat een zwarte twintiger doodgeschoten werd door een politieagente. Volgens de politiechef gaat het om een dramatische vergissing – “Ze wilde eigenlijk haar stroomstootwapen gebruiken” – maar de woede is groot, nu opnieuw een afro-Amerikaan het slachtoffer is.

“Mama, de politie heeft me tegengehouden. Omdat er luchtverfrissers aan mijn buitenspiegel hangen.” Even is er nog gestommel in de verte, dan wordt de lijn verbroken. Zo verloopt het laatste telefoontje ...