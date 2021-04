Agente die zwarte man doodschoot neemt onder druk ontslag

De agente die in een voorstad van Minneapolis een zwarte man heeft doodgeschoten, heeft ontslag genomen, net als de plaatselijke korpschef. De gemeenteraad van Brooklyn Center had kort daarvoor besloten dat Kim Potter en Tim Gannon moesten opstappen. “Hopelijk begint hiermee een nieuwe fase”, zei burgemeester Mike Elliott.

Volgens Gannon had de agente haar stroomstootwapen (taser) verward met haar pistool, en zou ze de twintigjarige Daunte Wright tijdens een worsteling per ongeluk hebben beschoten. De dood van Wright zondag leidde de volgende nachten tot rellen. Betogers belaagden een politiebureau in Brooklyn Center. Er is ook sprake van plunderingen.

De politie hield Wright staande omdat de auto waarin hij zat een ongeldig nummerbord had. Hij bleek te worden gezocht voor verboden wapenbezit. Bij een eerdere poging hem aan te houden, was hij gevlucht. Ook deze keer probeerde hij te ontkomen. De politie zei dat agente Kim Potter hem met een taser wilde stoppen en uitschakelen, maar ze vuurde per ongeluk haar vuurwapen af.