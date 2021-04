Twee verdachten gearresteerd voor gigantische brand in Russische fabriek

In Rusland zijn twee verdachten gearresteerd voor een gigantische brand die sinds maandag een historische fabriek in Sint-Petersburg in lichterlaaie zet: Het gaat om de directeur en de adjunct van de fabriek zelf. De brand heeft niet alleen meer dan honderdduizend vierkante meter verwoest, maar heeft ook voor één overlijden en drie gewonden geleid onder brandweerlui.

De brand brak maandag uit rond de middag. De vlammen werden gedragen door de wind en konden zich snel verspreiden over het uitgestrekte bakstenen gebouw. “We zetten het blussen (...) en het uit de weg ruimen van enkele brandhaarden voort. Op dit moment raakt het vuur nog 500 vierkante meter”, verklaarde het ministerie van Noodsituaties dinsdag in een persbericht.

VIDEO. Drone filmt reusachtige brand in oude fabriek

De Russische onderzoekscommissie heeft de aanhoudingen van de directeur en de adjunct van de fabriek aangekondigd, in het kader van een geopend onderzoek naar nalatigheid met de dood tot gevolg. Volgens de onderzoekscommissie zouden er overtredingen op het gebied van brandveiligheid zijn vastgesteld en zou de directie van het gebouw heel goed hebben geweten dat de plek niet bewoond mocht worden. “Bij inspectiebezoeken verricht in 2020 en 2021 zijn talrijke inbreuken vastgesteld (...). De exploitatie van het gebouw zou niet kunnen plaatsvinden, zelfs als zouden de huurders doorgaan met werken”, legde de onderzoekscommissie uit.

De vlammen waren maandag vanaf het historisch centrum van Sint-Petersburg, op meer dan tien kilometer afstand, te zien. De fabriek werd in de negentiende eeuw gebouwd door een Engelse industrieel en is geklasseerd als regionaal historisch monument. Ze was lang één van de grootste textielfabrieken van de Sovjet-Unie. Een deel van het gebouw wordt nog gebruikt voor industrie, een ander deel wordt verhuurd als handelsruimte en de rest ligt er verlaten bij.