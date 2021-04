Jeugdtrainer opgepakt voor grooming nadat tiener hem in de val lokt: “Ik wilde hem wijzen op de gevaren”

Oostende -

Een jeugdvoetbaltrainer zit in de cel nadat hij door een 16-jarige jongen in de val werd gelokt. Hij maakte namelijk een vals profiel aan van een 12-jarig jongetje en sprak op die manier met de 53-jarige man af. Toen die daarop inging, wachtte de tiener de man met enkele vrienden op. Daarbij was mogelijk ook één van zijn eigen spelers. Maar ook de politie werd verwittigd en pakte hem op. “Ik wou dat jongetje enkel op de gevaren wijzen”, aldus de trainer zelf.