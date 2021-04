Twee “evenwaardige” biedingen voor Neckermann: rechter moet knoop doorhakken

De gerechtelijk commissarissen hebben dinsdag bevestigd dat er nog altijd twee kandidaat-overnemers zijn voor reisorganisator Neckermann. Het gaat om het Luxemburgse investeringsfonds Futura Capital Fund en het Antwerpse private equitybedrijf Cim Capital, zo bevestigt ACLVB-afgevaardigde Els De Coster. Beide biedingen verschillen amper van elkaar: beide overnemers zouden nagenoeg alle activa en het gros van het personeel willen overnemen. “Het gaat dus om evenwaardig biedingen, en dus zal uiteindelijk de rechtbank de knoop moeten doorhakken”, aldus De Coster.

Neckermann moest door de coronacrisis bescherming tegen zijn schuldeisers aanvragen. Het bedrijf dat pakketreizen verkoopt, telt in ons land nog zo’n 128 personeelsleden en 45 winkels.

Dat er nu twee geïnteresseerde overnemers zijn, onthalen de vakbonden positief. “We zijn blij want dit toont aan dat er veel vertrouwen en geloof is in het bedrijf en in het personeel”, aldus De Coster. Maar twee kandidaat-overnemers betekent ook dat het proces wat wordt vertraagd. Bij één overnemer is het bod te nemen of te laten, nu zal de rechtbank uiteindelijk de knoop moeten doorhakken.

De volgende dagen wordt elk individueel personeelslid ingelicht over zijn persoonlijke situatie, legt De Coster uit. Volgens haar zou slechts een handvol werknemers niet worden overgenomen. In theorie heeft het personeel dertig dagen de tijd om te reageren, al vermoeden de vakbonden dat het sneller zal gaan. Volgende dinsdag staat alvast een nieuwe ondernemingsraad gepland.

Pas als iedereen heeft gereageerd, kan een datum voor een rechtszitting worden geprikt. De rechter baseert zijn beslissing rond de overnemer van Neckermann op het oordeel van de gerechtelijke mandatarissen, maar ook op de visie van de ondernemingsraad en eventueel van individuele personeelsleden die naar de zitting afzakken, legt De Coster uit. “Een echte stem heeft het personeel niet, in tegenstelling tot wat we hadden gehoopt, maar men kan ons wel een mandaat geven.”