De terrassen gaan in mei open, maar wanneer exact is voer voor discussie (en dat is lang niet het enige twistpunt van de experts en politici)

Restaurants en cafés mogen in mei opnieuw eten en drinken serveren op een terras. De vraag is alleen vanaf welke datum. De experten adviseren 15 mei, maar MR, PS-voorzitter Paul Magnette én de Vlaamse regering mikken op 1 mei. Zaterdag 8 mei, de dag vóór Moederdag, wordt genoemd als een werkbaar compromis. Sowieso wordt er vóór die datum ook al versoepeld in andere sectoren. Zo is de kans groot dat de avondklok op de schop gaat.