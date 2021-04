Egypte eist 900 miljoen dollar om de losgewrikte Ever Given vrij te geven. Het containerschip dat het Suezkanaal blokkeerde, ligt aan de ketting, terwijl een stevig juridisch steekspel dreigt rond de veroorzaakte kosten.

Het scheepvaartverkeer mag dan weer vlotter verlopen in het Suezkanaal, voor de Ever Given en de ­eigenaars van de containers op het schip is de ellende nog niet voorbij. De Egyptische autoriteiten hebben ...