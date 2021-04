Lierse haalt middenvelder Thibaut Van Acker terug naar België

Thibaut Van Acker verlaat de Nederlandse tweedeklasser MVV en tekent een contract voor twee seizoenen bij Lierse. Dat maakten de Pallieters dinsdag bekend. Een dag eerder had de Antwerpse 1B-club ook de inkomende transfer van Alexander Maes aangekondigd.

De 29-jarige Van Acker is een jeugdproduct van Club Brugge, waarvoor hij uiteindelijk 51 wedstrijden zou spelen. Later volgden er passages bij Beerschot, Cercle Brugge en KSV Roeselare. De voorbije twee seizoen was de West-Vlaming aan de slag bij MVV Maastricht, waar hij het uiteindelijk zou schoppen tot aanvoerder. De voormalige belofteninternational voetbalde in België 127 wedstrijden op het hoogste niveau en 110 matchen in 1B.

Maandagavond al bereikte Lierse een akkoord met Maes. De 29-jarige middenvelder komt over van het Roemeense FC Arges en tekende op het Lisp voor één seizoen met optie. De Limburger is een jeugdproduct van Standard. Tussen 2016 en 2020 groeide hij uit tot vaste waarde bij Beerschot in 1B, waarmee hij de promotie vierde. In 1A kwam hij uiteindelijk slechts tot één invalbeurt, waardoor een transfer naar Roemenië in oktober zich opdrong.