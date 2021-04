Groot alarm in Frankrijk voor ontvoering van 8-jarige Mia

Frankrijk heeft dinsdagavond Kidnapping-alert geactiveerd voor de zeer onrustwekkende verdwijning van Mia, een 8-jarig meisje dat door drie mannen werd ontvoerd. Net als bij Child Alert, in ons land, wordt de foto van de vermiste dan snel over het ganse land verspreid.

Mia Montemaggi, een 8-jarig Frans meisje, werd dinsdagochtend ontvoerd door drie mannen. Dat gebeurde in Poulières, een klein dorpje in de Vogezen.

“Ze werd ontvoerd uit het huis van haar grootmoeder, aan wie ze volgens een rechterlijke beslissing was toevertrouwd”, zegt het parket van Epinal. Er wordt nu volop gezocht naar de moeder van het kind, waar het meisje mogelijk naartoe gebracht zou zijn. Maar die mag haar dochtertje niet alleen zien, volgens een beslissing van de jeugdrechter.

Op het moment van haar ontvoering droeg het meisje kleine gouden oorbellen met een rood motief, zegt de gendarmerie. Ze was gekleed in een zwarte broek, een T-shirt, een grijs gilet met ritssluiting en gouden stippen, een witte jas met zwarte stippen en met een witte bontvoering.

De drie ontvoerders waren volgens getuigen twee mannen tussen 25 en 35 jaar oud en eentje tussen 45 en 50 jaar oud. Een had een opvallende tatoeage in de vorm van een kruis in zijn hals.

Of het meisje in gevaar is, is niet geweten. Maar de moeder wordt niet in staat geacht om haar dochtertje op te voeden.

Door het Kidnapping-alert te activeren is de foto van de kleine Mia intussen overal verspreid in Frankrijk en wordt hij ook getoond op de dynamische borden langs snelwegen.

Dinsdag kort voor middernacht was het kind nog niet terecht.