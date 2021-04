Twintigtal schoolkinderen komt om bij brand in Niger

Bij een brand in een buitenwijk van Niamey, de hoofdstad van Niger, zijn ongeveer twintig schoolkinderen omgekomen. Dat zei de lokale brandweercommandant, Sidi Mohamed, dinsdagavond op de publieke omroep. In totaal werden 21 klaslokalen in strohutten in de as gelegd.

“De hulpdiensten zijn snel vertrokken, maar het vuur was enorm krachtig, waardoor de klassen in vlammen opgingen en de kinderen er niet uit konden”, zei Mohamed. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Premier Ouhoumoudou Mahamadou bezocht de plaats van het drama en betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden.