Pelosi nodigt Biden uit voor eerste toespraak in Congres

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, heeft president Joe Biden uitgenodigd om eind april zijn eerste toespraak te geven voor beide kamers van het Congres. Dat deed ze in een brief aan het staatshoofd. Het Witte Huis heeft laten weten dat Biden ingaat op de uitnodiging.

“Ik nodig u uit om de gezamenlijke vergadering van het Congres op woensdag 28 april toe te spreken”, luidt het in de brief. Dat is op de avond voor hij 100 dagen president zal zijn. Pelosi verwacht dat Biden, eveneens een Democraat, dan zijn “visie voor het aanpakken van de uitdagingen en kansen van dit historische moment” uit de doeken doet, voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

Het gaat niet om een formele ‘State of the Union’. Pas verkozen presidenten – Biden werd op 20 januari ingezworen – geven hun eerste dergelijke toespraak pas na hun eerste jaar.