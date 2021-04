Overlegcomité komt samen, Paul Magnette wil een volledige opening van de horeca op 1 mei: “Die datum werd vooropgesteld en daar komen we niet op terug”

Het Overlegcomité komt vandaag/woensdag om 9 uur samen om beslissingen te nemen over mogelijke versoepelingen. Maar als het van de PS-voorzitter Paul Magnette afhant, zal de horeca op 1 mei volledig opengaan. Dat zegt hij aan de Waalse krant Sudpresse.

“We mogen geen onderscheid maken tussen de terrassen en de zalen. Beiden moeten ze geopend worden op de geplande datum zoals eerder voorgesteld werd. Neem parallel de nodige gezondheidsmaatregelen”, aldus Paul Magnette.

Volgens Magnette zou het “oneerlijk en absurd zijn” om enkel de terrassen te openen. Als argument haalt hij aan dat te weinig etablissementen beschikken over een buitenruimte. Als die ruimte er al is, dan zou die vaak ook beduidend kleiner zijn dan binnen. “Velen hebben het echt gehad en het nemen van niet-afdwingbare maatregelen heeft gewoon geen zin. We gaan niet de hele politie gaan inzetten om iedereen op alles te controleren”, klonk het nog.

