Een groepje jongeren heeft dinsdag in het Lommelse Barrierspark een 29-jarige man met een mentale beperking aangevallen en in elkaar geslagen. “Kevin raapt daar zwerfvuil op om goed te doen, en dan krijgt hij dit als dank...”

Al een half jaar zet Lommelaar Kevin Janssen (29) zich geheel vrijwillig in om zwerfvuil op te ruimen in het Barrierspark in Lommel-Barrier, vlak bij zijn woonplaats. Ondanks zijn verstandelijke beperking ...