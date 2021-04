Politie betrapt klanten in champagnebar met prostituee

Diepenbeek - Afgelopen weekend betrapte de politie Limburg Regio Hoofdstad twaalf mensen in een champagnebar in Diepenbeek. De klanten hadden er betaalde seks, één van hen bleek ook in het bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid drugs. De aanwezigen kregen een coronaboete.

Een politieploeg merkte zaterdagavond een man op die een champagnebar in Diepenbeek verliet. Na een controle bleek hij ook in het bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid drugs. Tijdens een controle in de club trof de politie nog vier klanten en zeven medewerksters aan. De klanten verkregen seksuele diensten tegen betaling.

De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde voor elke klant en medewerkster een proces-verbaal (pv) op voor het niet-naleven van het samenscholingsverbod op. De uitbaatster kreeg onder andere een pv voor het niet-naleven van het bevel tot sluiting van de zaak.