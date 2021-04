Smartschool waarschuwt scholen voor gerichte netwerkaanvallen op hun modems

Het digitaal schoolplatform Smartschool waarschuwt voor een escalatie van netwerkaanvallen gericht op schoolmodems, met als doel het afstandsonderwijs en internetgebruik in de school te verstoren. Het gaat om dataverkeer dat bewust en doelgericht, dus met slechte intenties, wordt gecreëerd, vooral door jongeren van secundaire scholen. Dat meldt Smartbit, het bedrijf achter Smartschool, woensdag.

Het afstandsonderwijs is volgens Smartschool meer en meer het slachtoffer van netwerkaanvallen. Deze DDoS-aanvallen komen neer op het doelbewust creëren van veel dataverkeer richting een modem/router, of meer in het algemeen een website of digitaal platform om haar bereikbaarheid te verstoren. Hierdoor krijgen de gebruikers moeilijker of geen toegang tot internet (voor wat betreft de scholen) of meer in het algemeen tot de website of het digitaal platform (voor wat betreft bijvoorbeeld Smartschool).

“De beschikbare bandbreedte wordt als het ware verzadigd door ander dataverkeer. Het gaat om dataverkeer dat bewust en doelgericht, dus met slechte intenties, wordt gecreëerd”, aldus Smartbit.

Vooral secundaire scholen worden geviseerd. Smartschool diende hiervoor al klacht in met burgerlijke partijstelling. Een onderzoeksrechter onderzoekt de zaak.

LEES OOK. Eigenlijk mag het niet, maar deze leerkracht geeft toch online lessen: “Ik doe het uit principe” (+)

Talrijker en krachtiger

De aanvallen werden de voorbije periode steeds talrijker en krachtiger. De afweersystemen van Smartschool hebben in uitzonderlijke gevallen soms even tijd nodig om dit op te pikken en te reageren. De meeste aanvallen worden afgeslagen door deze bescherming. Bij een uitzonderlijk grote aanval bleef de hinder volgens Smartbit beperkt in tijd en tot een beperkt aantal scholen. Tijdens de afkoelingsweek, voorafgaand aan de krokusvakantie, waren 42 netwerkaanvallen tegen Smartschool gericht.

Het gedeeltelijk heropenen van de scholen heeft tot gevolg dat daders zich nu meer en meer richten op de schoolmodems. “Dat heeft veel meer impact, want het volledige internetverkeer voor de getroffen school (met inbegrip van het afstandsonderwijs) wordt verstoord waardoor er geen enkele online activiteit mogelijk is vanuit de school”, legt Smartbit uit.

LEES OOK. Halle wil leerachterstand aanpakken met buddies voor kinderen en cursussen voor ouders (+)

“Leerlingen van secundaire scholen voeren via tools die ze op internet vinden, steeds vaker netwerkaanvallen uit op schoolmodems. Aanvallen op de schoolmodem verstoren de toegang tot internet van de school, dus leggen de afstandslessen vanuit de school plat en daarnaast alle netwerkverkeer. Het is duidelijk dat dit de jongeren alleen maar stimuleert”, aldus Smartbit.

Ook het Centrum voor Cybersecurity België merkt dat scholen steeds meer het slachtoffer worden van een zogenaamde DDoS-aanval. “We werkten adviezen en richtlijnen voor de scholen uit, zodat zij zich beter kunnen wapenen tegen DDoS-aanvallen”, benadrukt woordvoerder Andries Bomans.