Hij floot WK-finale, zij in de Bundesliga en nu zijn ze officieel getrouwd: scheidsrechterkoppel is een feit

In het Duitse Hannover zijn Bibiana Steinhaus (42) en haar Engelse vriend Howard Webb (49) in het huwelijk getreden. Hij floot nog de WK-finale tussen Spanje en Nederland in 2010, zij was de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Bundesliga. De VAR keurde na het bekijken van de beelden het huwelijk goed.

Helaas konden collega-scheidsrechters geen erehaag vormen voor het zonder twijfel meest beroemde ‘scheidskoppel’. Als gevolg van corona en de geldende maatregelen waren er geen ‘toeschouwers’ toegelaten en werd het huwelijk voltrokken voor een lege tribune. Zelfs de getuigen konden niet van de partij zijn. “Dus konden enkel Howard en ik deze heuglijke dag meemaken”, vertelde mevrouw Webb-Steinhaus aan de Duitse krant Bild. “Ook een huwelijksreis zal voor later zijn.”

Bibiana Steinhaus schreef in 2017 geschiedenis: de ex-politieagente werd de eerste vrouwelijke scheidsrechter die in één van de topcompetities een wedstrijd mocht leiden. Intussen heeft ze zich omgeschoold tot VAR-referee.

Veertien keer geel in WK-finale

Ook de internationale carrière van Howard Webb ligt intussen achter hem. Reeds sinds 2005 floot hij op het hoogste internationale niveau. Naast acht seizoen actief te zijn geweest in de Champions League floot hij ook wedstrijden op de EK’s in 2008 en 2012 en was hij aan de slag op de WK’s van 2010 en 2014. Zijn hoogtepunt beleefde hij op het WK in Zuid-Afrika (2010) waar hij de finale tussen Nederland en Spanje mocht leiden. De Engelsman trok maar liefst veertien keer geel, Spanje won na 120 minuten met het kleinste verschil (1-0). Ondanks zijn strenge aanpak oogstte Webb vooral veel lof voor zijn wedstrijd. In oktober 2013 floot hij ook de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tussen Kroatië en België. De Belgen wonnen met 1-2 - twee keer Lukaku, wat dacht u - en Webb beperkte zich tot vijf keer geel.

Webb eindigde zijn carrière na het WK in 2014 en werd technisch directeur van de Engelse scheidsrechtersbond. In 2016 scheidde hij van zijn eerste vrouw Kay met wie hij drie kinderen heeft. Nadien vond hij opnieuw de liefde bij Steinhaus die hij nu officieel zijn vrouw mag noemen.