Neymar bevestigt bij Braziliaanse televisie zijn trouw aan PSG: “De vraag of ik blijf, is niet langer een item”

Paris Saint-Germain plaatste zich gisteravond voor de halve finale van de Champions League. Het verloor weliswaar van titelverdediger Bayern Munchen (0-1) maar op basis van de twee wedstrijden gaan de Parijzenaren verder (3-3). Sterspeler Neymar bevestigde na de wedstrijd dat hij gewoon bij PSG blijft.

De liefde tussen de Braziliaanse sterspeler en de Parijse miljoenenclub is er al een tijdje een van aan en uit. Zijn uitbundige levensstijl stuit in Parijs vaak op onbegrip, temeer daar Neymar de bestbetaalde speler van de club is. Maar nu lijkt de knipperlichtrelatie toch iets standvastiger te zijn geworden. Want, zo vertelde Neymar na afloop van de wedstrijd aan het Braziliaanse ESPN: “Of ik bij PSG blijf, is niet langer een item”, klonk het. “Het is duidelijk dat ik me hier bij PSG erg op mijn gemak en thuis voel. Ik voel me gelukkiger dan voorheen.”

Neymar mocht trouwens terugblikken op een meer dan uitstekende partij tegen titelverdediger Bayern. De Braziliaanse steraanvaller speelde zijn tegenstander Boateng tureluurs maar scoren lukte niet. Twee keer stond doelman Neuer pal, paal en lat verhinderden ook al een doelpunt. Uiteindelijk kwamen de Parijzenaren met de schrik vrij omdat Bayern zelf maar één keer scoorde, onvoldoende om de 2-3-nederlaag uit de heenmatch ongedaan te maken.

LEES OOK. Inefficiënt PSG komt met de schrik vrij: Bayern München wint return, maar is uitgeschakeld in Champions League

In de Franse pers waren ze alvast opgetogen met de prestatie van de Parijzenaren én Neymar. “De schreeuw van het hart”, kopte sportkrant L’Equipe op zijn voorpagina, met Neymar vol in beeld. “Neymar, briljant maar frustrerend”, meldde Le Parisien, verwijzend naar het gebrek aan efficiëntie bij de Braziliaan. “We zijn bij de beste clubs van de wereld”, reageerde eigenaar Nasser Al-Khelaïfi voor de micro van RMC. “Kylian (Mbappé, red) en Neymar hebben nu geen enkele reden meer om de club te verlaten.”