Politie verspreidt beelden van jongeman die gewapende overval pleegt op apotheek in Boom

Boom - De lokale politie Rupel heeft bewakingsbeelden verspreid van een jongeman die in november van vorig jaar een gewapende overval pleegde op een apotheek in Boom.

De feiten dateren van 27 november 2020. Om 12.26 uur werd de apotheek in de Antwerpsestraat in Boom overvallen door een jongeman met een zwart vuurwapen, al dan niet namaak. De overval mislukt echter en de verdachte slaat zonder buit op de vlucht.

Het gaat om een magere man tussen de 1m60 en 1m70 die vermoedelijk jonger is dan 20 jaar. Hij droeg grijze schoenen met een opvallende zool en een afgewassen broek. Hij hing al een tijdje rond in de buurt voor de overval, sinds 9.30 uur komt hij meermaals voorbij op bewakingsbeelden.

“Elke tip die het onderzoek in een stroomversnelling kan brengen, is meer dan welkom op 03 443 09 00, tussen 8 uur en 20 uur of via pz.rupel@police.belgium.eu.

Foto: PZ Rupel

Foto: PZ Rupel