Derde avond op rij rellen in Minneapolis, meer dan zestig arrestaties

Meer dan zestig mensen zijn opgepakt tijdens rellen in Brooklyn Center aan de noordkant van de Amerikaanse stad Minneapolis. Volgens de politie maakten velen zich schuldig aan vernielingen en relschoppen en werden coronamaatregelen niet nageleefd. Het is voor de derde achtereenvolgende avond dat er ongeregeldheden zijn in de gemeente waar zondagmiddag een zwarte jongeman, Daunte Wright, werd doodgeschoten toen hij zich hevig tegen zijn aanhouding verzette.

Volgens plaatselijke media werd de man gezocht wegens verboden wapenbezit en een poging tot een roofoverval en was hij eerder al een keer aan arrestatie ontkomen. De agente die met haar vuurwapen schoot zou dit per ongeluk hebben gedaan en eigenlijk haar taser hebben willen pakken, volgens de politie. In Brooklyn Center zijn naar aanleiding van het incident betogers tegen politiegeweld en relschoppers de straat op gegaan. Talrijke demonstranten hebben voor het politiebureau dinsdag geëist dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de dood van Wright.

De staat Minnesota heeft de nationale garde en politiemensen van de staat naar Brooklyn Center gestuurd om de plaatselijke politie bij te staan. In Minneapolis kwam vorig jaar de zwarte George Floyd tijdens een hardhandige arrestatie om het leven. Zijn dood leidde tot enorme protesten, vernielingen en plunderingen in heel de VS. Het proces tegen de agent die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Floyd, Derek Chauvin, is recent begonnen in Minneapolis.

Foto: AFP