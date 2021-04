Krantencommentaren over Overlegcomité: van “ieder voor zich” tot “chantage van politici”

Vandaag staat in het teken van het Overlegcomité, ook in de Belgische kranten. Maar het is vooral de chantage en rebellie van politici waar krantencommentatoren het woensdag over hebben. Over één zaak zijn ze het allemaal over eens: dit is het Overlegcomité van alle Overlegcomités.

De Standaard : “Politici en burgemeesters chanteren het Overlegcomité”

Volgens De Standaard is het opmerkelijk stil gebleven aan het front van de virologen en de zorgsector. De politici daarentegen zorgen volgens Inge Ghijs dan weer voor extra druk om te versoepelen: “Het gaat nu om politici en burgemeesters die versoepelingen eisen en vooral de terrassen weer willen openen. Ze chanteren het Overlegcomité als het ware door ostentatief te zeggen dat ze de orde ­gewoon niet meer zullen handhaven.” Ghijs wijst er echter op dat er weinig ruimte is voor versoepelingen met de huidige cijfers.

“Enerzijds zijn de cijfers (nog) niet goed. Viroloog Steven Van Gucht probeert er bij de bevolking de moed in te houden door al enkele dagen op rij te zeggen dat het de goede kant uitgaat. Maar als je naar de dagcijfers kijkt, en niet naar de weekgemiddelden, krijg je toch een wat ander beeld”, klinkt het.

De Morgen: “De coronamoeheid maakt het elke dag moeilijker”

Ook in De Morgen wordt er verwezen naar de stijgende druk op het Overlegcomité om nu al de remmen los te laten. Een druk die gisteren uit Waalse hoek kwam toen de gouverneur van Luik en de burgemeesters aangaven niet te zullen ingrijpen als de horeca op 1 mei de terrassen opent. “Ze zijn het misschien even vergeten door de rol die ze spelen in de pandemiebestrijding, maar gouverneurs zijn de lokale vertegenwoordigers van de regering. Het komt hen niet toe het verzet te organiseren tegen beleid dat door een parlementaire meerderheid gesteund wordt”, meent Bart Eeckhout. Voorts wijst Eeckhout ook op het feit dat het virus ver van verdwenen is maar de coronamoeheid het elke dag moeilijker maakt voor de overheid om die boodschap duidelijk te maken.

Het Nieuwsblad: “De druk is groot maar dat kan zuur opbreken”

In Het Nieuwsblad speekt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe over een “uitdagende ultimatum” van Luik dat aantoont dat de druk steeds groter wordt maar ook snel zuur kan opbreken. “Het dreigement ook echt uitvoeren, is dan weer hoogst onverstandig. Niet alleen omdat dan meteen een kakofonie vanjewelste opsteekt. Maar ook ­omdat de gevolgen voorspelbaar rampzalig zijn. Gooi alleen Luik open en de toeloop zal massaal zijn.”

Volgens Van Impe staat het Overlegcomité vandaag voor “de aartsmoeilijke taak om voorzichtigheid met haalbaarheid te verzoenen” nu steden de druk beginnen te voelen en keuzes moeten maken over hoe de orde best gehandhaafd wordt. “De burger maakt overigens weinig onderscheid tussen verschillende beleids­niveaus. Politie die openlijk een middenvinger ­opsteekt naar Brussel, moet niet verwonderd zijn dat het draagvlak weg is als er wel nog lastige ­regels gehandhaafd moeten worden.”

Het Laatste Nieuws: “Er zijn nog te veel dammen waar het virus doorheen glipt”

Volgens Het Laatste Nieuws is “alles aan het Overlegcomité voorspelbaar geworden”. “Ze zullen u eerst zeggen dat ze begrijpen dat u het lastig heeft. Ze zullen u vervolgens vragen om nog even vol te houden en een tandje bij te steken. En finaal zullen ze u uitleggen wat het virus graag heeft. Mogelijk volgt ook nog een maffe maatregel waarover we ons op sociale media vrolijk kunnen maken: ‘U mag terug naar de winkel zonder afspraak, maar aan de kassa moet u hinken op één been”, schrijft Jeroen Bossaert. Toch hoopt hij op vernieuwing en misschien ook een heldere uitleg over wat politici zullen doen om de curve te laten zakken.

In plaats van altijd te focussen op de vaccinaties vraagt hij dat politici opnieuw wat meer werk steken in het coronabeleid. “We blijven daarom volop sleutelen aan de dammen die we al maanden aan het bouwen zijn: testen, traceren, ventileren en isoleren. In elk van die dammen zitten nog gaten waar het virus te makkelijk doorheen glipt.” Zelfs de gashendel nog eens opendraaien ziet Bossaert nog zitten. “Geloof ons, daar is nog ruimte voor”, klinkt het.

De Gazet van Antwerpen: “Het is ieder voor zich”

“De druk om te versoepelen is net iets te groot”, staat er woensdag te lezen in De Gazet van Antwerpen. Dirk Hendrikx verwijst daarbij ook naar de druk bij onze Noorderburen, waar volgende week ook knopen zullen worden doorgehakt over mogelijke versoepelingen. ”De situatie is perfect vergelijkbaar, met inbegrip van boze burgemeesters, een gehalte avondklok en een onweerstaanbare terrasdrang”. Volgens Hendrikx evolueren we steeds meer naar een situatie waarbij het ieder voor zich is en mensen voor zichzelf moeten uitmaken hoeveel risico ze willen lopen.

La Libre: “Tijd om de regels voor de toekomst te bepalen”

In La Libre spreekt Nicolas Ghislain over een “cruciaal Overlegcomité”. Eerst en vooral omdat de cijfers eigenlijk slecht zijn maar ook omdat nu de regels voor de toekomst bepaald moeten worden. “Verschillende experts vragen hier al langer voor, zonder gehoord te worden. Ze pleiten voor de voor meer protocollen rond ventilatie en detectie waardoor er minder transmissie zou zijn in de lucht. Hierdoor zouden covid-proof plekken gegarandeerd kunnen worden. Deze maatregelen zouden een stap richting vrijheid kunnen betekenen: daar heeft de Belg nood aan”, klinkt het.

L’Avenir: “De Belg heeft nood aan zuurstof”

In de Waalse krant l’Avenir geeft Jean-Christophe Herminaire aan dat het tijd is om de los te laten. De Belg zou voldoende op zijn tanden gebeten hebben, zo lang zelfs dat die zijn kaken niet meer voelt. Maar nu zou het tijd zijn om de mensen opnieuw te laten ademen. “De Belg heeft de vele toespraken geslikt, nam afscheid zonder de kist te benaderen, gaf zijn huwelijk op. Maar hij zakte geleidelijk aan in hulpeloosheid. Beroofd van cultuur, restaurants, contacten en toch wachtte hij geduldig af”, schrijft Herminaire. “Hij was gehoorzaam. Maar beweren dat het einde van de tunnel nabij is, zal de druk niet verlichten”, klinkt het nog.

Sudpresse: “Moeilijk om uit te leggen aan de horeca als 1 mei niet doorgaat”

Volgens Demetrio Scagliola zal het erg moeilijk zijn om aan de horeca uit te leggen dat een opening op 1 mei niet mogelijk is. “Laten we niet vergeten dat het die datum was die vooropgesteld werd. En dat de vaccinaties, de dalende cijfers en het mooie weer de situatie beter moeten maken”, geeft hij aan. Hij spreekt over een vorm van vertrouwen en politieke credibiliteit. “Moeten we de versoepelingen afblazen zodat alles open kan, zowel binnen als buiten? Of moet er voorkeur gegeven worden aan een meer flexibele strategie, door een grootschalig plan “terrassen / trottoirs” uit te voeren dat alle beschikbare openbare ruimtes zou inpalmen ten behoeve van degenen die niet over een terras beschikken”, vraagt hij zich af.

