Flesje coronavaccin gevonden aan glascontainer: politie start onderzoek

Dendermonde - Een man uit Grembergen heeft aan een glasbol een leeg flesje van het coronavaccin van Pfizer gevonden. Het werd overgemaakt aan de lokale politie. Samen met de federale politie voert die een onderzoek naar de herkomst ervan.



De lege flesjes van de coronavaccins horen bij het medisch afval en niet aan of in een glasbol.“Van alle flesjes is geweten waar en wanneer ze geleverd zijn en naar welk vaccinatiecentrum ze zijn gebracht”, zegt Patrick Feys, korpschef van de lokale politie van Dendermonde. “Het gaat dus om een gesloten circuit.”

“Wat al vaststaat is dat het flesje niet afkomstig is uit het vaccinatiecentrum van Appels.” Van waar het dan wel komt, moet onderzoek nog duidelijk maken. “Degene die het aan de glasbol achterliet, zullen we dus met de hulp van de federale politie kunnen vinden. De persoon in kwestie mag een GAS-boete verwachten.”