Vluchtende bestuurder springt van brug na achtervolging in Antwerpen

Antwerpen - Een achtervolging door de Antwerpse binnenstad is woensdagochtend geëindigd aan de brug van de Noorderlaan. Nadat hij door de politie werd klemgereden, sprong de bestuurder nog van de brug. Daar kon hij alsnog gevat worden.

Een politiepatrouille wou de bestelwagen controleren na een hit van een ANPR-camera in Antwerpen. “De wagen was dinsdag als gestolen opgegeven in de nabije politiezone Minos”, legt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie uit.

De bestuurder weigerde om te stoppen en er begon een achtervolging door de binnenstad. Via de Groenplaats, Grote Markt, Scheldekaaien en de Oudaan ging de achtervolging verder op de Leien.

Klemgereden

“Ter hoogte van het nieuwe ziekenhuis (aan Park Spoor Noord, red.) had een politievoertuig zich opgesteld om de weg te blokkeren. Het vluchtende voertuig raakte de politiewagen achteraan en belandde over de berm tegen de richting”, aldus Migom. “Daar werd het 100 meter verder klemgereden door een andere patrouille.”

De politie kon de passagier inrekenen, maar de bestuurder sprong van de brug naar beneden. Hij kon gevat worden op het terrein van het nieuwe ziekenhuis. “Beide personen werden gearresteerd. Het voertuig moest getakeld worden”, stelt de politie, die nog volop met vaststellingen bezig is. Het incident zorgde woensdag voor de nodige verkeershinder omdat de brug richting stadscentrum een tijdlang werd afgesloten.

Ook maandag vond er een achtervolging plaats in Antwerpen. Toen staakte de politie zelfs de achtervolging op een motorrijder voor hun eigen veiligheid en die van anderen. De man gaf zich later zelf aan op het politiekantoor in Leopoldsburg, de motorfiets werd in beslag genomen.