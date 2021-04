KFC opent vijfde fastfoodrestaurant in ons land, omstreden keuze voor historische locatie

Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken – beter bekend als KFC – opent deze zomer haar eerste Vlaams-Brabantse restaurant in Leuven. Dat maakt KFC ruim een jaar na de eerste geruchten over hun nakende komst, zelf bekend. Maar de locatie is niet onbesproken. “Veel fastfoodketens hebben nogal opzichtige reclame. Zoiets kan natuurlijk niet op de Grote Markt.”

Het vijfde KFC-restaurant in ons land en het eerste in de provincie Vlaams-Brabant opent in de zomervakantie in hartje Leuven: op de Grote Markt. “Alles zit momenteel perfect op schema en de Benelux Food ...