Er is licht aan het einde van de tunnel voor Zinho Vanheusden. De Hasselaar van Standard, die begin november een kruisbandblessure opliep, mag over twee weken de groepstraining hervatten.

De 21-jarige verdediger had dinsdag een laatste controle bij dokter Koen Lagae in Antwerpen. Hij kreeg geruststellend nieuws: zijn knie is perfect in orde. Vanaf volgende week mag de enkelvoudige Rode ...