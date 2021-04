De cijfers zijn bar, we zitten op de piek van golf drie. Maar de roep om versoepelingen klonk nog nooit zo luid. Daarmee moet het Overlegcomité – op dit moment samen – het doen. Zelfs de strenge wetenschappers zitten ermee gewrongen.

Even recapituleren. Want terwijl het land collectief terrasjes wil doen, liggen op de intensieve afdelingen van de ziekenhuizen wel 945 covidpatiënten te vechten voor hun leven. Dat is niet zo gek ver ...