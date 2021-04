Advocaat van Derek Chauvin gaat in de aanval in zaak George Floyd

De advocaat van Derek Chauvin is dinsdag tot het offensief overgegaan door zijn eerste getuigen op te roepen met één enkel doel: in de hoofden van de juryleden twijfel zaaien over de oorzaken van de dood van George Floyd om zijn cliënt uit de gevangenis te houden. De jury moet tot een unaniem verdict komen.

De blanke ex-politieman wordt ervan beschuldigd dat hij Floyd op 25 mei 2020 door verstikking om het leven bracht door zijn knie bijna tien minuten lang op de hals van de Afro-Amerikaan te drukken, een tafereel dat door een voorbijgangster gefilmd werd en de wereld rondging.

Advocaat Eric Nelson geeft een andere lezing van de feiten: volgens hem stierf George Floyd aan een overdosis gecombineerd met gezondheidsproblemen. De 46-jarige man gebruikte regelmatig opiaten en werd begin maart vorig jaar met een overdosis heroïne in het ziekenhuis opgenomen. Hij had een verhoogde bloeddruk en hartproblemen, en had een COVID-19-besmetting opgelopen.

Nelson riep dinsdag de ex-vriendin van Floyd als getuige op. Shawanda Hil was aanwezig bij het drama. Ze vertelde dat Floyd in zijn auto in slaap was gevallen en met moeite wakker werd toen de politie aankwam.

De autopsie toonde weliswaar de aanwezigheid van fentanyl en methamfetamine in het lichaam aan, maar die waren niet “de rechtstreekse oorzaken” van de dood van Floyd, wel het gebrek aan zuurstof door de druk op de hals, zo had wetsdokter Andrew Baker vrijdag benadrukt.

“Ze moesten geweld gebruiken”

De advocaat trachtte voorts te weerleggen dat de politie een “onterecht” gebruik van geweld op George Floyd maakte, zoals verscheidene politieagenten, onder wie de chef van de ordediensten van Minneapolis, hebben verklaard. Er waren drie politieagenten nodig om de 1,92 grote man van 101 kilo te overmeesteren, die zichtbaar onder invloed van verdovende middelen was en zich verweerde, zo verzekerde de advocaat.

Ze moesten geweld gebruiken om hem op de grond te krijgen, maar dat was “gerechtvaardigd” en niet “dodelijk”, aldus Barry Brodd, een specialist in arrestatieprocedures. Elke persoon die verzet biedt, geboeid of niet, moet op de buik tegen de grond gehouden worden zodat de politieagenten, door hun gewicht te gebruiken, de controle hebben over de verdachte, legde de specialist uit.

Meester Nelson suggereerde ook dat zijn cliënt zijn gewicht niet op de hals van Floyd zette maar op zijn schouder en rug.

De voorbijgangers die de politieagenten aanspraken over hun aanpak van de Afro-Amerikaan, waren volgens de advocaat van Derek Chauvin een “vijandige menigte” die een “dreiging” vormde en de aandacht van de politieman afleidde. Derek Chauvin haalde zijn traangasbusje boven en maande de voorbijgangers aan op afstand te blijven. Op dat moment moet hij een dreiging het hoofd bieden “die groter is” dan George Floyd, meende Brodd.

Op de videobeelden is te zien hoe één of twee getuigen dichterbij willen komen, maar meteen weggestuurd worden door de politieagenten.