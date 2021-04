Geen licentie voor Oostende en Moeskroen? KVO maakt zich niet ongerust

Vanmiddag maakt de Licentiecommissie bekend welke clubs hun proflicentie krijgen voor volgend seizoen. Bij minstens twee clubs zouden er problemen zijn om dit toegangsbewijs tot het profvoetbal te krijgen: KV Oostende en Moeskroen. Bij Les Hurlus is de situatie wel problematischer dan bij KVO.

KV Oostende kreeg vorig jaar maar op het laatste nippertje zijn proflicentie. Toen waren er financiële problemen en kwam de Amerikaanse overname net op tijd. Dit seizoen staat de kustclub er financieel (en sportief) veel beter voor. Toch ziet het ernaar uit dat KV Oostende zijn proflicentie niet zal krijgen in eerste zit.

Aan de basis van die weigering liggen dit keer geen geldproblemen, wel een discussie met de Amerikaanse eigenaar/miljardair Paul Conway. De Licentiecommissie wil de jaarrekeningen van zijn bedrijven inkijken die achter KVO zitten en de club helpen financieren. Zo willen ze checken of er geen verdoken schulden zijn en of er tussen de aandeelhouders geen voetbalmakelaars zitten die zich kunnen mengen in het beleid van KV Oostende. Alleen zetelen die firma’s van Conway in Hongkong waar niet verplicht om jaarrekeningen op te maken. De zakenman lijkt niet van plan om die toch op te stellen opdat de Belgische Licentiecommissie inkijk zou krijgen in zijn firma’s als hij daar niet wettelijk toe verplicht is. Het is dus een discussie over transparantie. Bij KVO zijn ze voorlopig niet ongerust. Vorig jaar trokken ze ook naar het BAS en werd de proflicentie finaal ook toegekend. Bovendien bezit Conway met zijn bedrijf Pacific Media Group (PMG) ook het Engelse Barnsley, het Zwitserse Thun, het Franse Nancy, het Nederlandse Den Bosch en het Deense Esbjerg. Daar krijgen die clubs ook hun licentie. Al is te zelfzeker zijn misschien nooit goed.

Bij Moeskroen is het een ander paar mouwen. De Henegouwers kregen vorige week al officieus te horen dat ze geen proflicentie zouden krijgen wegens financiële moeilijkheden. De Franse eigenaar Gérard Lopez - verkocht onlangs LOSC Lille - en kan de continuïteit van de club niet verzekeren. De loon van de laatste twee maanden werden al twee keer te laat gestort. Lopez is op zoek naar een overnemer voor Les Hurlus, maar dat is niet zo simpel. Ook omdat Moeskroen nog niet zeker is van het behoud in 1A. De voorbije vijf jaar verkreeg Moeskroen evenwel altijd zijn proflicentie voor het BAS en ook nu zal die procedure worden opgestart.

Bij de andere eersteklassers lijken er op het eerste gezicht geen problemen te zijn.