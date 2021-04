Denemarken stopt met AstraZeneca en houdt pauze voor Johnson & Johnson, Van Ranst: “Hysterische beslissing”

Denemarken stopt na een wekenlange pauze nu helemaal met het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. Ook wordt het gebruik van het Johnson & Johnson-vaccin voorlopig opschort, berichten Deense media. Er zijn zorgen ontstaan over mogelijke zeldzame bijwerkingen door die vaccins.

Denemarken besloot vorige maand al het gebruik van het AstraZeneca-vaccin stil te leggen. Het ging toen nog om een tijdelijke pauze. De autoriteiten zouden inmiddels hebben besloten dat ze niet meer verder willen met het middel, dat in verband is gebracht met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes.

Impact op vaccinatiecampagne

Inmiddels is ook discussie ontstaan over het vaccin van Johnson & Johnson. De Verenigde Staten kondigden dinsdag een pauze aan, nadat zes mensen last hadden gekregen van vergelijkbare klachten met bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Daarom zou Denemarken ook voor dat vaccin de pauzeknop voor onbepaalde duur indrukken. Beide vaccins zijn zogenaamde virale vector vaccins die gebaseerd zijn op een adenovirus.

Wat de impact van het schrappen van AstraZeneca en de pauze van Johnson & Johnson op de Deense vaccinatiecampagne precies zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Al lijkt een serieuze vertraging onvermijdelijk.

Er werd ook besloten om een pauze in te lassen voor de vaccinaties met Johnson & Johnson. De Deense autoriteiten zullen nauw volgen wat het Europees Geneesmiddelenbureau, EMA, beslist over het vaccin.

“Hysterische beslissing”

In het VTM Nieuws heeft viroloog Marc Van Ranst woensdagmiddag aangegeven dat de beslissing van Denemarken om te stoppen met inenten met het AstraZeneca-vaccin fout is. “Het is hysterisch ja, want je redt er ook veel mensen mee. Je moet het op een nuchtere manier inschatten. En als je weet het meer mensen redt dan dat er mensen schade door ondervinden, dan is dit duidelijk een emotionele beslissing”, zei hij.

