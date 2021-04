Alle 50-plussers in Groot-Brittannië gevaccineerd, en dat dankzij één vrouw die niet eens dokter is

Het gaat snel voor de Britten. Alle risicopatiënten en mensen ouder dan vijftig jaar hebben sinds maandag zeker hun eerste prik gekregen. En dat hebben ze aan Kate Bingham (55) te danken, die de ‘Vaccine Taskforce’ op poten heeft gezet. Inmiddels staat zij bekend als ‘Kate The Great’.

“Zorg gewoon dat de overlijdens stoppen.” Die opdracht gaf Boris Johnson, premier van het Verenigd Koninkrijk, aan Bingham in mei vorig jaar. Ze werd toen onverwacht het diensthoofd van de ‘Vaccine Taskforce’ en moest ze snel een heel vaccinatieplan uitwerken voor het einde van vorig jaar.

Een terugblik

Op dat moment stonden de ziekenhuizen in Groot-Bittannië er niet goed voor. De ziekenhuizen moesten steeds meer coronapatiënten verzorgen. Het Verenigd Koninkrijk brak een record met 880 doden op 15 april. De vaccins moesten zo snel mogelijk aangekocht worden om redding te bieden en een vaccinschaarste te voorkomen. En er was dringend een diensthoofd nodig om de ‘Vaccine Task Forke ‘ van het ministerie van Volksgezondheid te gaan leiden. Na een tip van wetenschappelijk adviseur Sir Patrick Vallance trok premier Boris Johnson de taak naar zich toe.

Opvallend: Johnson ging niet voor iemand die werkt in de zorg of de farmaceutische industrie. Wel vielen zijn ogen op Kate Bingham, een risico-investeerder voor het investeringsbedrijf SV Health. Al dertig jaar investeert ze in farmaceutische bedrijven en hun ontwikkeling van medicijnen. Daarvoor studeerde ze biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Oxford en business aan Harvard. De noodzakelijke knowhow over ‘slimme’ investeringen had ze dus zeker.

De keuze voor Kate Bingham blijft wel omstreden. Tegenstanders verwijten haar van vriendjespolitiek. Ze zou vrij spel gekregen hebben omdat Johnson haar zelf aanstelde. Ook zou ze door haar echtgenoot, secretaris van het ministerie van Financiën, een streepje voor hebben gehad in het aanwervingsproces.

Voorstanders zeggen dan weer dat ze eigenhandig het Verenigd Koninkrijk terug op de rails heeft kunnen zetten in volle coronacrisis. En dat door risico’s te nemen. Zij ging pijlsnel te werk en heeft onderhandelde zelf over de contracten, om zo het beste akkoord voor elkaar te krijgen.

Inzetten op de meest veelbelovende vaccins

Daarbij kwam haar ervaring heel handig van pas. “Ik zit al in de industrie voor dertig jaar en de leden van mijn team hebben evenveel, of zelfs meer, ervaring in de industrie. Dat betekent dus dat ik gewoon mijn telefoon kon nemen en meteen met een bedrijf kon spreken”, vertelde Kate Bingham aan de Italiaanse krant La Repubblica en Duitse krant Die Welt. “Met een bedrijf hadden we onze eerste vergadering op een donderdag en de tweede al op zaterdag. Zo konden we een ruwe versie van het akkoord al samenstellen de week erna.”

Bij de selectie van de vaccins ging haar team ging systematisch te werk en analyseerden ze eigenhandig de data die ze van de farmaceutische bedrijven kregen. Naast gunstige resultaten van proefonderzoeken, stelde Bingham stelde twee extra factoren voorop: de vaccins moesten in 2020 nog in de ziekenhuizen belanden én op vaste tijdstippen geleverd worden.

Op het moment van de onderhandelingen stond Bingham wel voor een uitdagen: de effectiviteit van de vaccins was nog niet bekend. Toch zette Bingham, op basis van haar eigen businessmodel en data-analyse, in op de zeven meest belovende vaccins, waaronder Pfizer, Moderna en de minder bekende Novavax.

Bingham gaf daarbij ook speciaal aandacht aan de vaccins die op de Britse bodem werden ontwikkeld. Op zoek gaan naar gepaste diepvriezen en helpen met proefpersonen te vinden voor klinische tests: niets was te veel voor de taskforce. Haar team wou immers “een zo goed mogelijke klant” zijn. Die aanpak ging zelfs zo ver dat Bingham zichzelf aanbood als proefpersoon voor het Novavax vaccin.

Na verdere analyse besliste ze vooral verder te gaan met het AstraZeneca vaccin. Omdat het in Oxford ontwikkeld is, zou het vaccin het Verenigd Koninkrijk helpen het vaccinatieplan aan te houden bij vaccinschaarste in Europa.

De praktische en eerder ‘creatieve’ benadering van de taskforce heeft zo zijn vruchten afgeworpen. In tegenstelling tot Europa, waar men nog volop bezig is de oudere bevolking te vaccineren, hebben alle Britten ouder dan 50 én alle risicopatiënten ouder 16 jaar minstens een eerste prik gehad. Ook de cijfers evolueren gunstig: maandag waren er twaalf overlijdens te wijten aan corona. En de terrassen, die zijn in Groot-Brittannië ondertussen ook weer open.