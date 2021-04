Vladimir Poetin krijgt tweede dosis coronavaccin (maar we weten niet welk)

Foto: via REUTERS

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag zijn tweede dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen en hij roept iedereen op om “zijn voorbeeld te volgen”.

“Ik wil meedelen dat ik net, vlak voor het betreden van deze zaal, mijn tweede prik heb laten zetten en ik ben er zeker van dat alles goed verlopen is”, verklaarde hij tijdens een videoconferentie met het Russisch Geografisch Genootschap die uitgezonden werd op televisie. “Volg mijn voorbeeld”, voegde hij toe.

Net zoals na zijn eerste dosis op 23 maart heeft het 68-jarige staatshoofd niet gezegd welk vaccin hij ontvangen heeft. Er zijn in Rusland drie vaccins ontwikkeld waarvan er een, Spoetnik-V, op dit ogenblik op grote schaal verspreid wordt. Er werd geen enkele foto verspreid van de vaccinatie.

Verschillende wereldleiders zijn al gevaccineerd tegen Covid-19, onder wie Amerikaans president Joe Biden, paus Franciscus en koningin Elizabeth. Een aantal onder hen deed dat voor de camera’s om anderen aan te sporen zich ook te laten vaccineren maar de woordvoerder van het Kremlin legde uit dat Poetin dit weigerde omdat “hij geen dansende aap wil spelen”.

Moeizame vaccinatiecampagne

Ondanks het verkondigde succes van Spoetnik-V, dat goedgekeurd is in ongeveer 70 landen, heeft Rusland moeite met zijn bevolking te vaccineren. Een belangrijk deel blijft wantrouwig. Eind maart bevestigde Poetin dat 6,3 miljoen Russen minstens een dosis van het vaccin gekregen hadden. Hij voorspelde dat tegen het einde van de zomer 70 procent van de Russische bevolking gevaccineeerd zou zijn.

Na een eerste lockdown in de lente van 2020 heeft Rusland geleidelijk zijn maatregelen tegen het coronavirus versoepeld. Volgens de bestuurstop was de piek van de pandemie voorbij en wilden ze de zwakke economie niet nog meer schade toebrachten. Toch zijn de leiders de laatste weken op hun hoede voor een mogelijke derde golf. De besmettingscijfers in Moskou, het epicentrum van de pandemie, stijgen weer.

Volgens de officiële cijfers woensdag zijn er in Rusland 4,6 miljoen besmettingen geregistreerd en 104.000 doden. Toch zouden deze cijfers de werkelijkheid onderschatten. Volgens het statistisch agentschap Rosstat ligt de oversterfte in 2020 vergeleken met 2019 boven de 320.000 overledenen.