Nieuwe coronamaatregelen van Overlegcomité raken bekend: scholen heropenen - terrassen open op 8 mei - reisverbod opgeheven - buitenbubbel naar 10 - avondklok verdwijnt

De grenzen gaan op 19 april net als de scholen weer open en de paaspauze voor contactberoepen en winkels loopt op 26 april af. Horecaterrassen gaan open op 8 mei. Om 17 uur geeft het Overlegcomité een persconferentie om die beslissingen bekend te maken. Dit is wat we al weten.

Zoals eerder al aangekondigd was, gaan de scholen opnieuw open op 19 april. Dat is de eerste maandag na de paasvakantie. In de tweede en derde graad van het secundair wordt nog niet volledig overgeschakeld op contactonderwijs. De lessen zullen daar nog halftijds op afstand gebeuren.

Op diezelfde 19 april wordt het reisverbod in ons land opgeheven. Vanaf dan kunnen inwoners van ons land weer naar het buitenland reizen, al wordt het nog steeds afgeraden.

Vanaf 26 april zullen we buiten weer met meer mensen op hetzelfde moment mogen afspreken. De buitenbubbel vergroot dan van vier naar tien personen. Essentieel blijft daar wel om voldoende afstand te houden en het mondmasker te dragen.

De niet-medische contactberoepen mogen op 26 april de deuren weer openen. Het gaat dan onder meer om kappers en schoonheidssalons, die tijdens de paaspauze de deuren weer hadden moeten sluiten.

Nog op 26 april zal het niet meer nodig zijn om te reserveren in niet-essentiële winkels. Tijdens de paaspauze moest je nog een afspraak maken om bijvoorbeeld een half uur in een kledingzaak rond te lopen, dat moet dan niet meer. De coronamaatregelen blijven uiteraard wel gelden. Zo blijft het dragen van een mondmasker verplicht, moet je je handen ontsmetten bij het betreden en verlaten van de zaak en dien je afstand te houden tot anderen.

Vanaf 26 april zijn ook testevenementen mogelijk.

De moeilijkste discussie voor het Overlegcomité draaide rond de heropening van de horeca, en dan meer bepaald de terrassen. Onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon en PS-voorzitter Paul Magnette hadden er eerder voor gepleit om die op 1 mei te heropenen, anderen noemden 15 mei een meer aangewezen datum. In zaterdag 8 mei werd een compromis gevonden. Dan mogen horecazaken hun terras weer buiten zetten.

Op diezelfde 8 mei wordt de avondklok vervangen door een samenscholingsverbod voor groepen vanaf vier personen. In Brussel gaat dat verbod in om 22 uur, in de rest van het land om middernacht. Het loopt af om 5 uur. Vanaf diezelfde dag mogen we thuistwee knuffelcontacten ontvangen in plaats van één. Ze moeten wel tot hetzelfde huishouden behoren.

Het wordt vanaf 8 mei ook mogelijk om buiten cultuurevenementen te organiseren voor een maximum van 50 personen.

De rest van het ‘buitenplan’ gaat ook in op 8 mei. Het gaat dan onder meer om erediensten met meer dan vijftig personen in openlucht en pretparken die weer kunnen openen. Buiten sporten mag dan ook met maximum tien personen.

Op 23 april staat een nieuw Overlegcomité gepland om beslissingen te nemen over de zomer.

Op langere termijn werd beslist dat de horeca binnen weer open zal mogen zodra het aantal coronapatiënten op intensieve zorg onder de 500 duikt.

Om 17 uur licht premier Alexander De Croo (Open VLD) de beslissingen toe op een persconferentie.