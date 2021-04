Johnson & Johnson vraagt geleverde vaccins niet te gebruiken, maar Europa gaat in tegen dat advies

De vaccins blijven in Amerika voorlopig op het schap. Foto: REUTERS

Nadat farmabedrijf Johnson & Johnson dinsdag besliste om de levering van zijn vaccin aan Europa voorlopig stop te zetten, vraagt het ook om uit voorzorg de al geleverde vaccins niet toe te dienen. Maar het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) verwerpt die vraag.

“Het bedrijf staat in contact met de nationale autoriteiten en adviseert om de al ontvangen dosissen te bewaren tot ons comité een aanbeveling doet”, schrijft het EMA in een persbericht. “Wij voeren momenteel die evaluatie uit en verwachten tegen volgende wek een advies te kunnen geven. Terwijl het onderzoek loopt, blijft EMA bij de visie dat de voordelen van het vaccin in het voorkomen van Covid-19 zwaarder doorwegen van het risico op bijwerkingen.”

In België wachtte de Taskforce Vaccinatie woensdag de mededeling van het EMA af om zelf te beginnen vergaderen. Wellicht buigen ook de ministers van Volksgezondheid zich woensdag nog over het advies. België kreeg maandag 36.000 dosissen van het J&J-vaccin en zou die vanaf vrijdag beginnen toedienen.

Intussen besliste Frankrijk om het J&J-vaccin voorlopig niet toe te dienen aan 55-plussers, net zoals het geval is voor AstraZeneca. Omdat het om gelijkaardige vaccins gaat en ook de gemelde bijwerkingen gelijkaardig zijn, gaan de autoriteiten ervan uit dat de risico’s dezelfde zijn. Denemarken besliste dan weer om tijdelijk te stoppen met J&J en stopt definitief met AstraZeneca.