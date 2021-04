Meesteroplichter Bernie Madoff overleden in gevangenis

De Amerikaanse meesteroplichter Bernie Madoff is overleden in de gevangenis. Dat melden Amerikaanse media.

Madoff werd 82 jaar. Hij zou een natuurlijke dood zijn gestorven. Hij zat sinds juli 2009 in de gevangenis in Butner, in Noord-Carolina. Daar zat hij een gevangenisstraf van 150 jaar uit. In februari vroeg Madoff nog om vervroegd te worden vrijgelaten omdat hij leed aan terminale nierkanker.

Begin 2009 bekende Bernard Madoff dat hij jarenlang de grootste piramidefraude uit de geschiedenis had geleid. Op die manier verzamelde hij zowat 65 miljard dollar met zijn in 1960 opgerichte investeringsfonds. Madoff stond te boek als de grootste financiële oplichter aller tijden. Onder zijn slachtoffers bevonden zich vele prominenten, zoals filmregisseur Steven Spielberg en acteur Kevin Bacon.

Na studies politiek en rechten, begon Madoff in 1960 met amper 5.000 dollar zijn effectieve beursactiviteiten en schopte het tot bestuursvoorzitter van Nasdaq. Pas nadat een aantal deals waren misgelopen, kwam de zwendel in de herfst van 2008, in volle financiële crisis, aan de oppervlakte. “Ik geloofde mezelf én mijn klanten er snel te kunnen uitwerken”, zei Madoff ooit.