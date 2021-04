13-jarig meisje aangetroffen in rosse buurt in Brussel: ontvoerd voor schamele 500 dollar losgeld

Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node - Bij de huiszoekingen in de Noordwijk, op de grens van Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, is maandagnamiddag een meisje van dertien teruggevonden. Het meisje was ontvoerd voor losgeld. Of er verdachten werden opgepakt, is nog niet duidelijk.

De rosse buurt stond maandagnamiddag in rep en roer door een resem huiszoekingen, onder andere in de Linnéstraat, de Groenstraat en de Plantenstraat. Aanvankelijk vreesde men in de buurt voor een link met terrorisme, omdat ook de speciale eenheden van de federale politie werden ingezet. Al snel bleek dat niet te kloppen en werd eerder gedwongen prostitutie naar voren geschoven.

Woensdag bevestigde het Brusselse parket dat er bij de invallen een meisje van amper dertien jaar oud werd aangetroffen. “Het ging om feiten van ontvoering”, zegt Martin François van het parket. “Op het einde van de dag werd ze teruggevonden. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden loopt nog. Er zal geen verdere commentaar worden gegeven.”

Mogelijk tweede meisje

Het is dus niet duidelijk of er bij de huiszoekingen in de wijk ook effectief verdachten werden opgepakt. Volgens bronnen dichtbij het onderzoek zou het gaan om een ontvoering waarbij losgeld gevraagd werd. Dat was maandag ook al geweten, maar op uitdrukkelijke vraag van de speurders mocht die informatie niet worden vrijgegeven uit vrees dat de hele operatie in gevaar zou worden gebracht. De daders zouden slechts een schamele 500 dollar losgeld hebben gevraagd aan de familie.

Maandagnamiddag was er in de buurt sprake dat er ook gezocht werd naar een tweede minderjarig Frans meisje, maar dat kon het parket niet bevestigen.