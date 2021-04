Rusland wil zijn invloed in Noordpoolgebied uitbouwen

Rusland wil zijn aanwezigheid in Arctica uitbouwen. Daartoe zal het voorzitterschap van de Arctische Raad gebruikt worden, dat Moskou de komende maanden overneemt, zei minister van Defensie Sergej Sjojgoe woensdag in Moskou volgens het persbureau Interfax. “Dit is een gelegenheid om de rol van ons land te versterken als coördinator en initiator van veel programma’s in de regio.” Details gaf hij niet.

Tot de Arctische Raad behoren naast Rusland Denemarken, Finland, IJsland, Canada, Noorwegen, Zweden en de Verenigde Staten. Het is een forum voor samenwerking en moet zich vooral over de duurzame ontwikkeling en de bescherming van het milieu van het Noordpoolgebied bekommeren. Rusland maakt aanspraak op de grondstoffen in de bodem van de zee en versterkte er onlangs zijn militaire aanwezigheid.

Rusland wil bovendien met nieuwe ijsbrekers het Noordpoolgebied het hele jaar door vrij maken voor de scheepvaart. In de nabije toekomst kunnen schepen het hele jaar lang door de noordoostelijke doorgang langs de Arctische kust van Rusland varen, zei president Vladimir Poetin. Daartoe wordt de “krachtigste ijsbrekervloot van de wereld” gebouwd.

Moskou kondigde vorig jaar de bouw van de Leader aan, tot dusver de grootste atoomijsbreker. De alternatieve route voor de scheepvaart tussen Azië en Europa trok de aandacht na de dagenlange blokkade van het Suezkanaal door een containerschip in maart.