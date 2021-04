Rechter zet nieuwe financiering in gehandicaptenzorg mogelijk op de helling

De arbeidsrechtbank van Ieper heeft 27 personen met een handicap gelijk gegeven in hun klacht tegen de ‘correctiefase II’, een systeem waarmee de Vlaamse regering de persoonsvolgende budgetten voor mensen met eenzelfde beperking gelijk wil trekken. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) betreurt de uitspraak en gaat in beroep.

Meerderjarige personen met een handicap zitten sinds 2017 in een systeem van ‘persoonsvolgende financiering’, of PVF. Sindsdien krijgen ze zelf een budget, dat onder meer afhankelijk is van de zwaarte van de handicap, waarmee ze de zorg die ze nodig hebben kunnen betalen. De persoonsvolgende financiering maakt op die manier komaf met de rechtstreekse subsidies voor de zorgvoorzieningen.

Sommige voorzieningen kregen om allerlei historische redenen echter meer middelen van de overheid dan andere. Die scheeftrekking werd met de omwenteling naar PVF in principe doorgetrokken naar individuele personen met een handicap. Gevolg: een persoon met een bepaalde zorgzwaarte, zou in de ene voorziening een hoger budget krijgen dan in de andere. Een aantal instellingen trok daarop naar de Raad van State, waarop de Vlaamse regering een systeem uitwerkte om die historische ongelijkheden geleidelijk aan recht te trekken. Concreet zouden de middelen herverdeeld worden over een periode van acht jaar, in twee zogenaamde ‘correctiefases’. De afspraak met de sector en de gebruikersorganisaties was dat de personen met een handicap, ongeacht of hun budget nu daalt of stijgt, dezelfde ondersteuning behouden als voor de omschakeling naar de persoonsvolgende financiering.

De tweede correctiefase loopt sinds 2020 en gaat nog door tot 2027. Hoewel de regering de daling van de persoonsvolgende budgetten heeft afgetopt op 15 procent en er andere begeleidingsmaatregelen werden voorzien, zijn niet alle zorginstellingen opgezet met de plannen. Verschillende personen met een handicap of hun vertegenwoordigers trokken al naar de rechtbank tegen de aanpassing.

Ook een 85-tal bewoners van De Vleugels in Klerken deed dat. De bewoners zouden allemaal een lager budget krijgen dan nu het geval is, waardoor de voorziening ‘personeelspunten’ verliest die recht geven op middelen om personeel te betalen. Minder punten betekent minder personeel, en daardoor is dezelfde zorgkwaliteit niet gegarandeerd, is de redenering.

Zevenentwintig van die bewoners kregen nu gelijk van de arbeidsdrechtbank in Ieper. De rechter volgt de redenering dat hun zorgkwaliteit er mogelijk op achteruitgaat als hun budget wordt afgetopt, en het ‘standstillprincipe’ - wat betekent dat de burger er niet op mag achteruitgaan door een verandering die de overheid doorvoert - dus geschonden wordt. Later dit voorjaar, vermoedelijk in juni, spreekt de rechtbank in Brugge zich uit in het dossier van een deel van de andere bewoners.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap betreurt de uitspraak en gaat in beroep, zegt woordvoerster Karina De Beule. “Het VAPH gaat in de eerste plaats voor de gelijkheid van de persoonsvolgende budgetten van personen met een gelijkwaardige nood aan zorg en ondersteuning”, klinkt het. “Pas dan is er immers sprake van keuzevrijheid.”

Het Agentschap heeft er begrip voor dat de omslag voor sommige zorgvoorzieningen moeilijk is. “Het is inderdaad een grote hervorming. Daarom hebben we erg veel overlegd met de sector en hebben we ook inspanningen gedaan om de voorzieningen zo goed mogelijk te begeleiden, bijvoorbeeld met coaching. De Vleugels heeft daar geen gebruik van gemaakt”, aldus De Beule. Bovendien heeft de Vlaamse regering recent nog beslist om de grootste budgetdalingen - die over 8 jaar voorzien waren - te beperken tot het berekende bedrag na 4 jaar of maximum 15 procent. Met die beslissing heeft de rechter in Ieper volgens het VAPH nog geen rekening gehouden.