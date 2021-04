“VUB-professor Djalali uit Iraanse isoleercel gehaald”

De Iraanse-Zweedse wetenschapper Ahmadreza Djalali (49) is in Iran uit de isoleercel gehaald en overgebracht naar een collectieve afdeling in de Evingevangenis. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De ter dood veroordeelde gastdocent van de VUB zit al 5 jaar opgesloten in Iran.

“We zijn enigszins opgelucht dat hiermee een einde komt aan de langdurige eenzame opsluiting, wat een vorm van foltering was”, zegt Amnesty in een boodschap op Facebook. Djalali zou er wel nog steeds slecht aan toe zijn. “Hij zou opnieuw veel gewicht verloren zijn. Hij riskeert nog altijd de doodstraf, waartoe hij na een manifest oneerlijk proces veroordeeld werd.”

Djalali was op 24 november vorig jaar in afzondering geplaatst omdat een bevel tot executie was uitgevaardigd. Er werd gevreesd voor zijn leven. Vorige maand zei Amnesty dat de wetenschapper er fysiek en mentaal heel erg aan toe is en dringend medische zorg nodig heeft.