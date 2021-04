Unizo en NSZ erg ontgoocheld door beslissingen Overlegcomité: “Een kaakslag”

Ondernemersorganisaties Unizo en NSZ reageren erg ontgoocheld op de beslissingen van het overlegcomité.

Unizo is er niet over te spreken dat enkel de terrassen op 8 mei en niet op 1 mei kunnen openen en dat horecazaken hun binnenruimte “pas - heel voorwaardelijk dan nog - in juni zouden mogen heropenen”. Ook het feit dat van onder andere fitnesszaken en kermissen extra geduld wordt gevraagd, “zonder enige garantie”, is een doorn in het oog. Zeker gezien er “intussen in andere landen, zoals Nederland en Luxemburg eerder wordt versoepeld”. “Hoe wil je onze ondernemers en hun klanten op deze manier gemotiveerd houden? Zo hol je de geloofwaardigheid van elk uitgesproken perspectief bij voorbaat uit”, hekelt gedelegeerd bestuurder van Unizo Danny Van Assche.

NSZ: “Kaakslag”

Bij het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen klinkt eenzelfde geluid. Alleen de terrassen openen op 8 mei en de rest in juni is een kaakslag voor de uitbaters van de horecazaken en hun personeel, stelt de organisatie. “Ziet het Overlegcomité niet in dat ze in nood verkeren en dat ze aan het eind van hun Latijn zijn? De zelfstandigen begrijpen niet meer waarom de regering voor het onderwijs versoepelingen toestaat maar als het op de economie aankomt haar houding compromisloos en autoritair is. Sommigen volgen niet langer deze maatregelen die volgens hen ten onrechte uitsluitend op hen zijn gericht”, luidt het.

Het NSZ benadrukt ook dat de heropening van de terrassen op geen enkele manier kan rechtvaardigen dat de horecasteun, meer bepaald het dubbel overbruggingsrecht, wordt stopgezet. Idem voor Unizo, dat wil dat alle getroffen bedrijven en sectoren maximaal beroep moeten kunnen blijven doen op de verschillende steunmaatregelen, ook na 30 juni.

De ondernemersorganisaties tonen zich overigens wel positief over de op stapel staande hervatting van de activiteiten voor de niet-essentiële winkels en de contactberoepen. Ook de beslissing om in de toekomst testevenementen te organiseren kan op goedkeuring rekenen. “Dat zal aantonen dat de evenementensector in staat is om ervoor te zorgen dat grootschalige evenementen coronaproof kunnen georganiseerd worden”, aldus NSZ. Dat de paaspauze van vier weken wordt afgerond is “logisch en goed” want het betekent dat winkels en contactberoepen opnieuw open kunnen, meent Unizo.